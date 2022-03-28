Илон Маск задумался о создании новой соцсети

Самый богатый человек на планете Илон Маск загорелся новой идеей. Теперь миллиардер задумался над созданием новой соцсети. По его словам, пользователям нужна интернет-платформа, свободная от пропаганды.

«Я серьезно думаю об этом», — ответил Маск одному из своих подписчиков в популярной соцсети.

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Напомним, состояние Илона оценивают в 268 миллиардов долларов. При этом живет он более чем скромно. Миллиардер ютится в сборном домике площадью 37 квадратов в Лос-Анджелесе, стоимость которого не превышает 40 тысяч долларов. Также накануне стало известно, что миллиардер снова влюблен. Его избранницей стала австралийская актриса.

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