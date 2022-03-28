«Похихикали с ней»: Данилко рассказал о смелости Пугачевой, позвавшей его на свой концерт

Как отметил музыкант, уже в 2009 году он был в России в опале.

Певец Андрей Данилко, которого все знают под псевдонимом Верка Сердючка, в интервью Ирине Шихман заявил, что 2009 году певица Алла Пугачева пригласила его на свое шестидесятилетие. Юбилей Примадонна отмечала большим концертом в «Лужниках».

«Я тогда уже был в опале, и она проявила смелость меня позвать. Я вышел на сцену с цветами и ведром: мол, Алла Борисовна, все вам дарят букеты, и никто не подумает, куда их ставить. Похихикали с ней». Андрей Данилко

Как отметил Андрей Данилко, тогда к нему подошел известный человек, имя которого он говорить бы не хотел. Он попросил музыканта извиниться перед Россией со сцены. Однако Данилко наотрез отказался. Тем более за то, чего, как он считает, не делал.

Напомним, что в 2007 году у Верки Сердючки вышел скандальный хит Lasha Tumbai. Многие посчитали, что таким образом он прощается с Россией. Сам певец уверял, что это просто абракадабра и шутка.

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