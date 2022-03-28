«Ты никто»: Туриченко высказался об отношениях в «Иванушках»

Кирилл Туриченко стал солистом «Иванушек International» в 2013-м. До этого момента в трио выступали Игорь Сорин, который был одним из создателей группы, и Олег Яковлев. По словам Кирилла, если бы не поддержка Андрея Григорьева-Апполонова и Кирилла Андреева, то он не пел бы в группе столько лет.

«Когда ты приходишь в сложившийся коллектив, ты никто, и зовут тебя никак, конечно, отношение не очень, но в моей ситуации меня поддерживали – Влад Топалов, за что ему спасибо и меня поддерживали ребята – Кирилл и Андрей», — рассказал Туриченко в интервью YouTube-каналу «Север Шоу».

Напомним, в прошлом году Кирилл Туриченко принял участие в проекте НТВ «Маска», где дошел до решающих выпусков.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.