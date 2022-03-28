Продюсер о разрыве Брежневой с Киперманом: «Сцена для Веры была гораздо важнее семьи и мужа!»

Известный продюсер Кирилл Чибисов много лет работал с украинской певицей Верой Брежневой. Менеджер заявил, что артистка буквально болела сценой и из-за этого у нее случались частые ссоры с первым мужем Михаилом Киперманом.

«Этот конфликт длился долго. Любой артист — это немного сумасшедший человек. Для Веры сцена — это гораздо важнее семьи и мужа. На гастролях случались постоянные конфликты Веры и Кипермана. У них же ребенок общий. Киперман считал, что она должна сидеть дома и воспитывать детей», — заявил он «МК».

Кроме того, в Сети пишут, что Брежнева уже в браке с Киперманом тайно встречалась с Константином Меладзе. Однако эти слухи она никогда не комментировала.

Напомним, Брежнева сейчас находится в Италии и с дорогостоящей виллы оплакивает происходящее в мире.

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