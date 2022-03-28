«Все точно решил»: мать Брекоткина рассказала о жене шоумена, которую он бросил вместе с детьми

Как отметила Тамара Николаевна, с невесткой она познакомилась за два месяца до свадьбы.

Мать шоумена из «Уральских пельменей» Дмитрия Брекоткина, Тамара Николаевна, заявила, что ее сын познакомился с будущей женой Екатериной в стройотряде. Свадьба состоялась в декабре 1995 года.

Как отметила мать комика, она познакомилась с будущей женой сына за два месяца до его свадьбы. Причем он даже не удосужился сказать, что это его невеста.

«А потом сказал: «Мам, я вот решил жениться». А его спросила: «Ой, может, Дима, рано еще?» А он тогда уже все точно решил». Тамара Брекоткина

Напомним, что у Дмитрия Брекоткина двое детей от жены. В 1997 году родилась дочь Настя, а в 2004 году — Лиза. Дмитрий Брекоткин и его супруга прожили вместе больше 20 лет, но в 2017 году развелись, сообщает «Комсомольская правда – Екатеринбург».

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