«Тогда было лучше»: мать Брекоткина раскритиковала новые номера «Уральских пельменей»

Как отметила Тамара Николаевна, сейчас она не смотрит все программы юмористической команды.

Мать шоумена из «Уральских пельменей» Дмитрия Брекоткина — Тамара Николаевна — заявила, что в последнее время не смотрит все программы юмористической команды.

«Раньше, когда они только начали выступать, смотрела все выпуски от и до. А сейчас уже смотрю только номера Димы, и все кажется, что тогда было лучше. Я ему об этом говорила, а он мне отвечал: «Мама, это ты стала немножко другая». Тамара Брекоткина

Как отметила Тамара Николаевна, ей очень нравится старый выпуск про лыжи с шоуменом Дмитрием Соколовым. Также без ума от номера с Сергеем Светлаковым. По сюжету Светлаков потерял работу, а Брекоткин был преподавателем музыки, сообщает «Комсомольская правда – Екатеринбург».

Напомним, что Дмитрий Брекоткин — один из лидеров «Уральских пельменей». Номера с его участием пользуются невероятной любовью у зрителей.

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