Неожиданная зима: Костенко с дочками повеселилась в заснеженном саду

После сильного потепления в Москве и области снова пришла зима. Накануне улицы вновь засыпало снегом. Пока одни сетуют на неустойчивую весеннюю погоду, Анастасия Костенко решила извлечь из этого пользу. С дочками она повеселилась в сугробах, которые появились в саду их дома.

Анастасия нарядила Милану и Еву в яркие теплые комбинезоны и шапки и от души повеселилась, играя в снежки и прыгая в снег. Компанию им составил младший сын модели и футболиста Дмитрия Тарасова — Алексей. Правда, он пока еще совсем маленький, поэтому его прогулки — в коляске.

«Нежно так! Какие вы красивые! Здоровья!» — написали пользователи Сети.

Напомним, Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов воспитывают троих детей и периодически подогревают публику слухами о пополнении в семье.

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