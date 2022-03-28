Дикая и голодная: Рудова в бикини по-кошачьи выгнулась перед Цоем

Актриса Наталья Рудова стала участницей второго сезона шоу «Звезды в Африке» на ТНТ. Красавица отважно сражалась за еду: поедала жуков и личинок, голыми руками ловила рыбу, а также смогла войти в заговорщицкую коалицию «старичков».

Но когда камеры выключались, звезды на небольшое время превращались в товарищей, веселились и делали фото на память. Рудова показала, что происходило за кадром, на одном из фото. Она красиво позировала в бикини перед Анатолием Цоем, изображая голодную и дикую кошку. А Саша Стоун запечатлел это на селфи.

В пятом выпуске, к слову, Рудова покинула проект. И призналась, что когда для нее все закончилось, она смогла осознать, насколько тяжелым был для нее этот африканский квест.

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