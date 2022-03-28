«Случайно получилось»: Караулова призналась, что провела первую брачную ночь с Губерниевым

Певица Юлианна Караулова в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ призналась, что провела первую брачную ночь с комментатором Дмитрием Губерниевым, а не со своим мужем.

«Мы расписались с мужем, а вечером я улетела на гастроли. Случайно получилось, что рядом со мной на гастролях сидел Дмитрий Губерниев. И я провела с ним первую брачную ночь». Юлианна Караулова

Как отметила Караулова, она выпили с Губерниевым шампанское. «Он подарил мне свой альбом – «Дух биатлона». Все было прекрасно. Ребенка мы с мужем назвали Александром, а не Дмитрием. Мы редко видимся с Губерниевым, но при редких встречах он все время спрашивает: «Все у вас с мужем нормально?» — заметила Юлианна Караулова.

Напомним, что Юлианна Караулова в мае прошлого года родила сына Александра от саунд-продюсера Андрея Черного. Они познакомились еще на «Фабрике звезд».

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