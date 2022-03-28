«Не обсуждаем семейку»: оскандалившаяся Малькова неожиданно решила забыть бывшего мужа и Макееву

Бывшая жена Романа Малькова Светлана на днях перебралась в США из Словении. Многодетная мама с тремя решила остановиться в Сиэтле, где планирует выйти замуж и открыть свою художественную школу. Об этом она рассказывала фанаткам в своем телеграм-канале, который создала специально для того, чтобы обсуждать экс-супруга и его жену, актрису Анастасию Макееву.

Накануне помощница звезды театра Ника Вершинина опубликовала в телеграм-канале, который ей доверила вести Анастасия, видеоролик. На кадрах – квартира, в которой Светлана Малькова жила с детьми в Любляне. Фолловеров удивило то, в каком состоянии была жилплощадь — мусор, мешки с одеждой, грязные стены и сантехника.

После такого резонанса в Сети, Светлана Малькова вдруг решила забыть бывшего мужа и Анастасию Макееву. Она создала новый канал в «Телеграме», где планирует рассказывать только о своей жизни.

«Для того чтобы всем было комфортно в моем уютном чате, прошу соблюдать простые правила: приветствуется только взаимное уважение между собеседниками; мы не обсуждаем «прошлое», в том числе и семейку, о которой последнее время много говорили; не даем советы по воспитанию детей; полный запрет на обсуждение политики», — написала Малькова.

Напомним, Роман Мальков и Анастасия Макеева познакомились летом 2020-го, а в мае 2021-го стали законными супругами. Старший сын Мальковых – 17-летний Андрей – решил жить с отцом и актрисой в Москве.

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