«У него свои обиды, свои вопросы»: дочь Серова рассказала о непростых отношениях родителей

Дочь музыканта Александра Серова Мишель в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала об отношениях своих родителей.
«Все в курсе, что мои родители в разводе уже более десяти лет. Они не поддерживают дружеские отношения, что очень жаль. Они не видятся, не общаются. Соответственно, мой папа не готов принимать ее радушно у себя дома. У него свои обиды, свои вопросы, свои переживания по этому поводу».
Как отметила Мишель Серова, эта история все время будет длиться.
«Я ничего не могу сделать. Все время будут эти обсуждения. Я не наблюдаю никакую женщину в нашем доме. Отец женился один раз и больше не собирается», — заявила Мишель Серова.
Напомним, что Александр Серов со скандалом развелся со своей женой Еленой Стебеневой. Он много лет назад обвинил свою жену в изменах.
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