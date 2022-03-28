«У него свои обиды, свои вопросы»: дочь Серова рассказала о непростых отношениях родителей

По словам Мишель, ее отец больше не собирается жениться.

Дочь музыканта Александра Серова Мишель в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала об отношениях своих родителей.

«Все в курсе, что мои родители в разводе уже более десяти лет. Они не поддерживают дружеские отношения, что очень жаль. Они не видятся, не общаются. Соответственно, мой папа не готов принимать ее радушно у себя дома. У него свои обиды, свои вопросы, свои переживания по этому поводу». Мишель Серова

Как отметила Мишель Серова, эта история все время будет длиться.

«Я ничего не могу сделать. Все время будут эти обсуждения. Я не наблюдаю никакую женщину в нашем доме. Отец женился один раз и больше не собирается», — заявила Мишель Серова.

Напомним, что Александр Серов со скандалом развелся со своей женой Еленой Стебеневой. Он много лет назад обвинил свою жену в изменах.

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