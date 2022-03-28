«Прошло 18 лет»: Филипп Киркоров отметил годовщину развода с Аллой Пугачевой

Филипп Киркоров накануне отметил годовщину развода с Аллой Пугачевой. Он вспомнил, что именно 27 марта 2004 года они с примадонной стали бывшими друг для друга.

О дате официального развода музыкант разоткровенничался на шоу «Маска», когда разговор зашел про кастинг у Аллы Пугачевой. Он заявил, что давно прошел отборочный тур, подчеркнув, что он длился у него 10 лет. Притом что по официальным данным, они развелись в 2005 году.

«Десять лет. О, кстати, сегодня 27 марта? Я в этот день развелся. Прошло 18 лет», — отметил Киркоров.

К слову, расстались Пугачева и Киркоров, на самом деле, гораздо раньше – примадонна на момент официального развода с певцом уже несколько лет состояла в отношениях с Максимом Галкиным.

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