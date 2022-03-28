«Куда смотреть?» Лопырева в майке цвета свежей травы приковала внимание фанатов к своему декольте

На днях Виктория Лопырева улетела на Мальдивы. В прошлом году модель проводила там много времени, не вытерпела и теперь. В своем телеграм-канале она объяснила свой отъезд тем, что ей срочно нужен отдых.

Модель делится с фанатами яркими кадрами с пляжей и ресторанов. А накануне блондинка опубликовала кадры, на которых предстала перед фанатами в майке цвета свежей травы. Откровенное декольте смутило некоторых фанатов.

«Шикарная! Куда смотреть? Вау! Как всегда, хороша!» — писали пользователи Сети.

Напомним, Виктория Лопырева замужем за чиновником Игорем Булатовым. Пара воспитывает сына Марка Лео.

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