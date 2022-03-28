«Впору открывать в Москве бизнес – обрезальню»: Яна Поплавская высмеяла уехавших в Израиль

Актриса считает, что на этом кое-кто сможет неплохо обогатиться.

Актриса Яна Поплавская в «Телеграм» высмеяла людей, которые в последний месяц неожиданно для многих вдруг уехали в «отпуск» в Израиль.

«Так много людей вокруг оказалось, у которых вдруг родина — Израиль, что впору открывать в Москве сверхдоходный бизнес – обрезальню». Яна Поплавская

Напомним, что за последнее время в Израиль уехали такие звезды, как певица Алла Пугачева, ее муж телеведущий Максим Галкин, светская львица Ксения Собчак, юморист Семен Слепаков.

Добавим, что, по слухам, Алла Пугачева и Максим Галкин могли вернуться в Россию. На это намекнула крестная мама их детей Гарри и Лизы Мила Ставицкая.

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