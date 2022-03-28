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«Да ладно?»: Рудковскую впечатлил поступок Тутберидзе, которая удалила фото с российским флагом

Тренер подчистила свои соцсети.

«Да ладно?»: Рудковскую впечатлил поступок Тутберидзе, которая удалила фото с российским флагом
Яна Рудковская. Фото: личный архив

Накануне стало известно, что тренер Этери Тутберидзе, воспитавшая ряд олимпийских чемпионок по фигурному катанию, почистила свою соцсеть. Специалист удалили фотографии с российским флагом и президентом Владимиром Путиным. Анализ личной страницы тренера провела тренер Елена Родина.

На эту новость отреагировала Яна Рудковская. В своем телеграм-канале она отметила, что буквально не верит своим глазам.

Этери Тутберидзе
Этери Тутберидзе. Фото: Global Look Press

«Да ладно? Да уж…», — не сдержала эмоций Рудковская.

Напомним, последние годы Яна Рудковская стала активной поклонницей фигурного катания. В предыдущем олимпийском цикле ее муж, олимпийский чемпион Евгений Плющенко тренировал спортсменок, которые позже перешли под крыло Тутберидзе.

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