«Зарабатывает политические очки»: Крапивина посетовала Данилко «подзавязывать с алкоголем»

По словам бывшего продюсера Светланы Лободы, музыкант только и горазд раздавать интервью направо и налево.

Бывший продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина в соцсетях нелестно отозвалась об украинском музыканте Андрее Данилко, которого все знают под псевдонимом Верка Сердючка.

По словам Крапивиной, Данилко просто зарабатывает политические очки, раздавая направо и налево в непростое время интервью. Он, как выразилась Крапивина, «тупо обкладывает говном коллег».

Далее Нателла Крапивина опубликовала список добрых дел Светланы Лободы за последний месяц. Продюсер поинтересовалась у Данилко, а что сделал он за последнее время, кроме того, что раздает интервью и обсуждает насколько правдоподобна плачет в кадре женщина и артистка.

«Вам, Андрей Михайлович, пора подзавязывать с алкоголем. Я думаю, и взглянуть на все трезвым взглядом». Нателла Крапивина

Ранее Андрей Данилко заявил, что видит фальшь в слезах Светланы Лободы. Когда он смотрит пятый дубль со слезами на глазах артистки, то его это раздражает.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.