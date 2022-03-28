«Снова вместе»: Лариса Копенкина и Прохор Шаляпин вышли в свет в обнимку

Пара развелась в 2015 году, но поклонники до сих пор ждут их воссоединения.

Прохор Шаляпин, настоящее имя которого Андрей Захаренков, расстался со своей женой Ларисой Копенкиной в 2015 году. Неравный брак с разницей в возрасте в 30 лет до сих пор будоражит поклонников, многие даже ждут воссоединения пары.

И музыкант заставил вновь заговорить о себе. Он появился на светском мероприятии в обнимку с Ларисой. Их запечатлела еще одна экс-пассия, модель Анна Калашникова.

«Санта-Барбара снова вместе — Прохор Шаляпин и Лара Копенкина. Не сговариваясь, пришли в одной цветовой гамме, видимо, это семейное!», — написала модель.

Калашникова с удовольствием обнималась с Шаляпиным сама, фотографии на память девушка запостила в своем микроблоге. Кстати, именно с ней Прохор закрутил роман, не успев еще оформить развод с Копенкиной в 2015 году.

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