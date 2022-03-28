Особняк и квартиры: какой недвижимостью владеет вернувшийся в Россию Иван Ургант

В конце февраля Иван Ургант семьей уехал в отпуск, который решил провести в Израиле. Тогда он говорил, что обязательно вернется домой. Слово свое сдержал. На днях стало известно, что шоумен приехал в Россию.

Известно, что Иван – один из самых высокооплачиваемых ведущих на телевидении. Солидный заработок ему приносят и частные вечеринки. Поэтому неудивительно, что в Москве в его собственности – элитная недвижимость.

Это трехэтажный особняк в суперпрестижном коттеджном поселке «Горки-10», а также две квартиры в Москве. Он купил апартаменты площадью 267 кв.м. на Смоленском бульваре и двухъярусную квартиру в «Москва-Сити». Об этом пишет «Комсомольская правда».

больше по теме Андрей Малахов рассекретил зарплату Ивана Урганта По словам ведущего, шоумен получает большие деньги.

Напомним, ранее заработок Урганта рассекретил Андрей Малахов.

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