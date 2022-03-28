«Проявила себя слабенько»: в Сети обсуждают новое разоблачение на шоу «Маска»

Седьмой выпуск шоу «Маска» на НТВ завершился разоблачением Леопарда. Версия о том, что там певица Мари Краймбрери, подтвердилась, хотя Валерия не прощалась с мыслью, что может увидеть на сцене собственную дочь Шену.

Мари Краймбрери обратилась к жюри со словами, что давно хотела в «Маску». И не ожидала, что дойдет почти до середины шоу. После выпуска телезрители начали обсуждать уход Леопарда с проекта.

«Талантливый артист! Раньше не знала о ее творчестве, но «Маска» как всегда открывает таланты и спасибо за это!», «Очень расстроена, что сняли маску с Лео», «Леопард был супер, очень будем скучать», «Я рада, что сняли маску с Лео. Мне Пончик и Козерог больше нравятся», «Леопард классная», «Мари может и талантливая, но в «Маске» проявила себя слабенько, не потянула формат этого шоу», «Она сама сказала, что пару выпусков побуду и домой. Может, поэтому начала сбавлять обороты», «Ее легко узнать было», — комментируют разоблачение зрители.

Кстати, вместе с Леопардом претендентами на вылет оказались Пончик и Козерог. Многие предполагают, что следующим может снять маску именно хлебобулочное изделие.

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