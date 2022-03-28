«Высмеивает символ сегодняшней победы»: Омаров припечатал сбежавшую в Израиль Собчак за ее позицию

Телеведущая скрылась в Израиле и проявляет избирательность в освещении событий.

После украинских событий февраля Ксения Собчак поспешила покинуть страну. Телеведущая находится в Израиле и оттуда освещает повестку, проявляя, по мнению некоторых читателей, избирательность в темах.

Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров, который не так давно стал популярным блогером, пристально отслеживает новости, подаваемые Ксенией Собчак. И мужчине не понравилась позиция журналистки относительно буквы, ставшей символом нынешней российской миссии.

«Кровавая барыня, то есть Ксения Анатольевна всячески высмеивает символ сегодняшней победы Z. Типа, знаете, ничего не говорю, просто смотрите. Но между строк читается истерический смех над реальностью, с которой она не согласна. Справедливости ради, стоит отметить, что не только она. Людям нравится этот символ, мы держимся за него. Мы здесь в эпицентре событий, хотим верить в лучшее, надеемся и ждем. Пока вы там смеетесь», — отвесил оплеуху Омаров.

Омаров добавил, что время не будет «лечить» в его памяти такое отношение Собчак к происходящему. И когда все позабудут об этом, он будет помнить.

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