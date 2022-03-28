«Случилась жуткая аллергия на мадагаскарских тараканов и личинок»: Наталья Рудова – о своем участии в шоу «Звезды в Африке»

На шоу «Звезды в Африке», второй сезон которого продолжается на ТНТ, попрощались с актрисой Натальей Рудовой. Она не смогла победить в испытании на вылет и покинула проект.

Рудова в соцсетях регулярно вспоминает те нелегкие дни и испытания не только голодом, которые выпали на ее долю. Причем, все тяготы проекта она осознала уже после своего участия в шоу.

«Когда я вышла из проекта и приехала в отель, я поняла на сколько мне физически плохо. Вся усталость, голод и постоянный стресс свалил меня с ног. Только когда вышла, поняла как тяжело морально и физически было, там я старалась держаться как могла. В добавок у меня случилась жуткая аллергия на мадагаскарских тараканов и личинок», — поделилась впечатлениями звезда.

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