«Вы там с Монстриком жамкаетесь!»: Батрутдинов устроил сцену ревности Леопарду на «Маске»

Тайны и разоблачения, обвинения и шутки, любовь и ревность – в эфире НТВ не романтический детектив, а шоу «Маска» с участием звезд, скрывающихся в ярких костюмах. Новый выпуск оказался богат на выяснения отношений между парой проекта – Леопардом и Тимуром Батрутдиновым.

Леопард в новом выпуске подарила Батрутдинову подушку со своим изображением. Потому что такой сувенир ранее появился у Тимура с фотографией другого участника – Монстрика, что стало поводом для ревности героини.

Хищная кошка «укусила» Батрутдинова за то, что тот спит с голубым пушистиком. На что шоумен нашелся в чем обвинить «возлюбленную».

«Монстрик утверждает, что у вас там шуры-муры. И я на голосовании вижу, как вы там жамкаетесь!», — устроил разборки ревнивец.

Избранница Батрутдинова отшутилась в ответ – мол, не жамкаемся, а телепунькаемся. В финале, к слову, именно эта участница сняла маску. Как и предполагали судьи, ей оказалась Мари Краймбрери.

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