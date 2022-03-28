«Моя будущая жена»: 17-летний пасынок Макеевой готовится к свадьбе

Андрей Мальков живет в Москве с отцом и актрисой.

После развода Светланы и Романа Мальковых, их старший сын Андрей решил жить с отцом. Молодой человек перебрался из Словении в Москву, быстро нашел общий язык с Анастасией Макеевой.

А накануне заявил в своем телеграм-канале, что в скоро времени свяжет себя узами брака. Он опубликовал фото, на котором запечатлел женскую руку с помолвочным кольцом.

«Моя будущая жена», — написал Андрей.

Известно, что возлюбленную 17-летнего Малькова зовут Ульяна.

Напомним, ранее Андрей рассказывал, что активно изучает работу популярных паркетплейсов, где планирует зарабатывать деньги. Кроме того, он учится на проектировщика в одном из столичных учебных заведений.

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