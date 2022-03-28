«Это удел слабых»: экс-жена Пригожина высказала о его поступке

Недавно дочь Иосифа Пригожина Даная вышла замуж. Звездный папа не смог присутствовать на ее свадьбе. Ранее наследница утверждала, что не держит обиды на него за это, хотя и мечтала, чтобы в такой торжественный день отец был рядом.

По словам ее мамы Елены, обиды из-за поступка экс-мужа у нее тоже нет.

«А на что обижаться? У каждого своя голова на плечах, я вообще никогда и ни на что не обижаюсь, это, считаю, удел слабых. Я закрыла глаза на все то, что было сказано в мой адрес, для меня гораздо важнее душевное состояние моей дочери», — призналась Елена в беседе со StarHit.ru.

Напомним, ранее Пригожин объяснил свое отсутствие на свадьбе дочери. Кроме того, продюсер поблагодарил первого мужа Валерии.

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