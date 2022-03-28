«Я таких люлей получил»: Киркоров поругался с Нетребко, когда раскрыл ее секрет на «Маске»

Шоу «Маска» давно завоевало любовь не только простых зрителей, но и звезд. Многие селебрити каждое воскресенье следят за разоблачениями и переживают за любимчиков. Более того, у председателя жюри Филиппа Киркорова, как оказалось, даже возникла ссора с Анной Нетребко, которая является фанаткой проекта.

В новом выпуске Киркоров рассказал, что-за чего поругался со своей давней подругой. Оказалось, он не смог сохранить в тайне ее фаворита.

«Дракон, ты знаешь, я из-за тебя таких люлей получил от великой певицы Анны Нетребко. Я сдал, что ты ее любимчик. Она говорила: «Как ты мог меня сдать всему миру». Это был секрет, оказывается», — признался музыкант.

Нетребко, к слову, еще во втором сезоне была поклонницей проекта. Ее муж Юсиф Эйвазов выступал на шоу под маской Ламы, и дива не пропустила ни одной передачи с возлюбленным.

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