«Происходят конфузы»: Валерия отреагировала на разоблачение Леопарда в «Маске»

Певица предполагала, что там может быть ее родная дочь.

На телеканале НТВ вышел седьмой выпуск шоу «Маска», самого засекреченного проекта на телевидении. В нем принимают участие звезды эстрады, кино и спорта в разных костюмах, выступая с вокальными номерами так, что узнать их трудно – они прячутся в ярких костюмах.

На этот раз маску решили снять с Леопарда. Певица Валерия в качестве члена жюри долгое время допускала мысль, что там – ее дочь Шена, урожденная Анна Шульгина. Леопард укрепляла это предположение своими шутками про мать и дочь.

Но вместо Шены зрители увидели, что под маской Леопарда скрывалась певица Мари Краймбрери. И Валерия после разоблачения объяснила свою настойчивость.

«Вот все равно у меня какая-то доля сомнения оставалась. У нас всегда так: мы порой бываем уверены на 100%, а потом происходят конфузы», — развела руками Валерия.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!