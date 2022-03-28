«Молодец, дяденька!»: Рудковская отреагировала на слова об уходе с рынка французской розничной сети эконом-класса

После февральских событий на Украине многочисленные бренды объявили об уходе с российского рынка. Звезды стали реагировать на такие жесты и практически единогласно заявили, что возвращаться им в таком случае не следует.

Но некоторые компании заняли жесткую позицию – дескать, простые люди не должны лишаться необходимого. О такой позиции заявил французский бизнесмен, гендиректор розничной сети эконом-класса «Ашана» Ив Клод. И продюсер Яна Рудковская, держащая руку на пульсе экономических новостей, не смогла промолчать.

«Молодец, дяденька! Наш человек! Думает о людях! Прям захотелось ему очень руку пожать!», — написала светская львица в Telegram.

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