«Что происходит вообще!»: снявший маску на шоу Леопард сказал жюри все, что думает

В седьмом выпуске шоу «Маска» на НТВ жюри решило рассекретить Леопарда. Вопреки предположению, что там может скрываться дочь Валерии, певица Шена, многие из членов жюри оказались правы – хищной кошкой оказалась вокалистка Мари Краймбрери.
Девушка сняла маску и обратилась к жюри. Она призналась, что участие в проекте принесло ей большое удовольствие.
«Я реально мечтала, с первого шоу ходила на все интервью и говорила: «Возьмите меня в «Маску». Я думала, меня на один эфир возьмут и все. Меня в итоге взяли в шоу. Я думаю: «Ну ладно, пару выпусков побуду, и поеду домой. Не пару, думаю, черт возьми, что происходит вообще! Притом что мне так нравится здесь участвовать!», — произнесла прощальную речь артистка.
Мари Краймбрери призналась, что ее коллеги по перевоплощению — невероятно талантливы и скрываются так, что половину из них она до сих пор не разгадала.
А Тимур Батрутдинов, весь сезон флиртовавший с Леопардом, не захотел отпускать девушку просто там. И стрельнул у нее телефончик.
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