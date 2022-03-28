«Телефончик оставишь?»: Батрутдинов захотел продолжить общение с разоблаченным в «Маске» Леопардом

Шоумен и певица в образе хищной кошки флиртовали и признавались в любви друг другу.

На шоу «Маска» очередное разоблачение. В этот раз между Пончиком и Леопардом жюри выбрало раскрыть личность дикой кошки.

Единогласно судьи сошлись в версии, что там кумир молодежи Мари Краймбрери. И снятие маски это подтвердило.

Все ждали, как же отреагирует Тимур Батрутдинов — за развитием его романа с Леопардом наблюдал весь проект и миллионы телезрителей: они признавались друг другу в любви, устраивали сцены ревности, одаривали друг друга подарками. И шоумен не захотел просто так отпускать красотку, искупав ее в комплиментах и намекнув на продолжение.

«Я очень рад, что ты сняла маску, без маски тебе гораздо лучше. Тебе кстати очень идет это платье! Ты первый леопард, которому я написал валентинку, даже не будучи уверенным на 100% кто там внутри. Телефончик оставишь?», — попросил шоумен.

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