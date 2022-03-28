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Знойные кадры из жаркой Африки: Наталья Рудова в бикини игриво щегольнула формами

Актриса показала свой самый красивый ракурс.

Знойные кадры из жаркой Африки: Наталья Рудова в бикини игриво щегольнула формами
Наталья Рудова. Фото: соцсети

Одна из самых ярких участниц проекта «Звезды в Африке» Наталья Рудова покинула проект. С ностальгией вспоминая свое непростое пребывание на экстремальном проекте, красавица поделилась жаркими кадрами из знойного Лимпопо.

На одном из фото красотка Рудова позирует себе для селфи – телефоны участникам выдавали редко, но они успевали фотографироваться. Актриса в оливковом бикини игриво щегольнула формами и в ответ получила массу комплиментов.

Наталья Рудова. Фото: соцсети

Напомним, кроме Рудовой, на проекте побывала еще одна красотка, секс-символ телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева. Вместе они создали коалицию против молодняка.

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