«Кормят на убой»: Лопырева показала свой заставленный вкусностями стол на Мальдивах

Виктория Лопырева в полном восторге от своих каникул на Мальдивах. Модель отъедается в отеле, заказывая сразу по два десерта: шоколадное мороженное, всевозможные сладости и торт с безе и взбитым кремом из сливок. Виктория призналась, что ей едва ли удастся сохранить фигуру такой же стройной, если она продолжит так же налегать на еду. А кормят в местных заведениях, как уточнила звездная блондинка, сытно и вкусно.

После ужина Лопырева позволила себе полакомиться десертами. Весь стол перед моделью был заставлен угощениями, а рядом сновал официант.

«Кормят на убой. Я рассчитывала похудеть, но видимо не получится. Персонал — супер. Очень стараются», — делилась своими впечатлениями от фешенебельного отдыха на Мальдивах Лопырева.

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