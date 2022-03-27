«Хоккей — это вам не балет»: красавец-муж Кудрявцевой неуклюже плюхнулся на лед, пародируя Плющенко

Игорь Макаров попытался станцевать на льду вслед за Евгением Плющенко. И вот, что из этого получилось.

Лера Кудрявцева вместе с мужем-хоккеистом побывала на катке, попав на одну из тренировок олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Спортсмен теперь занят тренерством. Возлюбленный музыкального продюсера Яны Рудковской вместе со своими подопечными вышел на лед, исполнив танцевальные па под хит Селены Гомес — Love You Like a Love Song. Плющенко блеснул идеальной техникой, чувством ритма и грацией, стоя на коньках. А потом спародировать прокат олимпийского чемпиона под одобрительные овации подопечных Евгения Плющенко, попытался красавец-муж Леры Кудрявцевой.

Вот только устоять на льду хоккеисту Игорю Макарову не удалось. Если Евгений порхал на катке под стать фигуристу, то муж Кудрявцевой, исполнив неуклюжие виляния под музыку, плюхнулся на лед под дружный смех присутствующих на тренировке.

«Давай, повторяй!» — кричали Макарову. «Не могу», — со смехом уклонялся хоккеист. «Давай, давай! Повторяй», — подначивали мужа Кудрявцевой.

В итоге Игорь Макаров насмешил народ.

«Хоккей — это вам не балет», «Все ржали! Весело у вас тренировочки проходят с Плющенко», «А Евгений такой пластичный, так двигается на льду, не то что Макаров! Ну как медведь в берлоге», «Дайте ему клюшку, какие еще танцульки», — пишут фолловеры.

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