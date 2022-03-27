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«Ты все знаешь лучше меня»: стало известно, кто номинирован на разоблачение в новом выпуске шоу «Маска»

На самом охраняемом проекте НТВ состоялось первое голосование.

«Ты все знаешь лучше меня»: стало известно, кто номинирован на разоблачение в новом выпуске шоу «Маска»
Жюри шоу «Маска». Фото: PR НТВ

В это воскресенье, двадцать седьмого марта, в эфир телеканала НТВ вышел седьмой по счету выпуск третьего сезона шоу «Маска».

После первого голосования стало известно, кто рискует быть разоблаченным уже в седьмом выпуске.

В голосовании приняли участие три первых вышедших на сцену участник шоу «Маски» — Леопард, Малыш и Монстрик. Зрители в зале решили, что пора разоблачить Леопарда.

Леопард на шоу «Маска»
Леопард на шоу «Маска». Фото: PR НТВ

«Ты становишься первым номинантом, но ты все знаешь лучше меня – тебя спасут либо зрители, либо жюри», – поддержал Леопарда ведущий «Маски» Вячеслав Макаров.

«Все будет хорошо, Лео», – пообещал Тимур Батрутдинов.

Напомним, в шоу «Маска» разоблачены уже пятеро участников – Пес, Павлин, Лошадь, Джокер и Осьминог.

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