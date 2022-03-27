«Ты прекрасна во всех отношениях»: Олег Газманов публично обратился к Полине Гагариной

Двадцать седьмого марта свой день рождения отмечает известная исполнительница Полина Гагарина. Звезде российского шоу-бизнеса исполнилось тридцать пять лет.

В этот день Полина Гагарина принимает поздравления от своих близких, поклонников и коллег по шоу-бизнесу.

Не остался в стороне и известный вокалист и автор песен Олег Газманов. Он публично поздравил Полину Гагарину с днем рождения. В микроблоге он поделился совместным снимком с Полиной Гагариной и написал несколько теплых слов в ее адрес.

«Поздравляем Полину Гагарину с днем рождения! Полина, ты прекрасна во всех отношениях! Достойно представляешь страну и сцену! Пусть у тебя все будет хорошо! Любим тебя и твоих детей! Будь счастлива и ясных тебе дней!» — написал Олег Газманов.

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