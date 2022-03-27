«А есть денег куча?»: Клава Кока в бикини покривлялась на пляже в Дубае

Многие поклонники считают, что юной звездочке «ТикТока» не стоит так выпячивать свою роскошную жизнь.

Клава Кока пополнила список звезд, которые уехали за границу. Юная звездочка «ТикТока» проводит в теплых краях свой отпуск. За рубежом, кстати, оказались многие селебрити: от Ивана Урганта и Чулпан Хаматовой до Ксении Собчак и Аллы Пугачевой с шоуменом Максимом Галкиным. Последние поселились в Израиле с детьми — восьмилетними двойняшками Гарри и Лизой.

Клава Кока отдала предпочтение отдыху в Дубае. В личном микроблоге поп-дива публикует снимки своего роскошного отдыха, не стесняясь демонстрировать пляжные кадры. Вот, к примеру, в бикини Клава бежит навстречу волнам. Что говорить? Отдых за границей нынче недешевый. Одни билеты и перелет выйдут звезде в копеечку. Поговаривают, что в Дубай Кока прилетела не зря. А якобы к Егору Криду. Так, красавицу-блондинку подозревают в романе с музыкантом, пишет «ФАН».

«А если денег куча?», «Экономить? Вот еще», «Накопила и поехала, не завидуйте», «Чистый люкс! Какой пляж, какие виды», «Дубай? А почему не Латвия??», «Шикарно!», «Вид сзади — конфетка», — пишут фолловеры.

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