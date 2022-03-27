«Пройдет время, вы вернетесь»: Курбан Омаров публично обратился к покинувшей Россию Ксении Собчак

Курбан Омаров в своем телеграм-канале дал понять, что оскорблен публикацией в канале Ксении Собчак «Кровавая барыня». Ему показалось, что светская львица высмеяла букву Z.

«Между строк читается истерический смех над реальностью, с которой она не согласна. Справедливости ради, стоит отметить, что не только она. Людям нравится этот символ, мы держимся за него. Мы здесь в эпицентре событий, хотим верить в лучшее, надеемся и ждем. Пока вы там смеетесь», — обратился Курбан Омаров к Ксении Собчак.

В финале своей пламенной речи бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров сообщил, как в его записной книжке теперь будет записана Ксения Собчак.

«Пройдет время, вы вернетесь, и никто даже про это не вспомнит. Будут так же восхищаться вами, шутить и пересказывать. А вот я не забуду. Ваше имя в моей записной книжке начинается на Ш. Теперь это ваша буква», — заключил Курбан Омаров.

Напомним, ранее Курбан Омаров поблагодарил Ивана Урганта за возвращение в Россию.

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