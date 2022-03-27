«Твой счастливый голос»: Ирина Агибалова из «Дома-2» поделилась редким фото с родной сестрой

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Агибалова и ее старшая сестра Галина давно живут в разных городах.

Ирина Агибалова с мужем переехала в Москву, часто бывает на Кипре. Ее сестра Галина живет в Алтайском крае, работает врачом.

Видятся сестры нечасто. Накануне у Галины был день рождения, ей исполнился 61 год.

В честь этого события Ирина Агибалова поделилась совместным снимком с родственницей, который был сделан во время редкой встречи.

«С днем рождения, сестренка. Я сегодня услышала твой счастливый голос по телефону, твой смех, и этого достаточно для меня, чтобы понять, что у тебя все хорошо, и это главное! Конечно же, я желаю тебе здоровья и долгих лет жизни. Но еще хочется пожелать много счастливых моментов в каждом твоем дне. Будь счастлива, Галочка!» — написала под фото Ирина Агибалова.

Подписчики сошлись во мнении, что обе сестры – красавицы. Только Ирина Александровна предпочла вступить в борьбу за молодость, а Галина – стареть красиво.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.