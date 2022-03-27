Бассейн, терраса и зеркальная стена: как выглядят роскошные апартаменты Васильева в Турции

Александр Васильев провел видеоэкскурсию по своей квартире в Аланье.

Александр Васильев давно влюблен в Турцию. Ведущий «Модного приговора» обожает местный климат, людей и кухню. Поэтому кроме недвижимости во Франции он приобрел за границей еще и квартиру в Аланье.

«Для отдыха», — уточнил историк моды.

На канале «Неизвестный Париж с Игорем Франком» ведущий впервые показал свои новые апартаменты, которые постепенно обживает.

В его трехкомнатной квартире в 100 квадратных метров в Турции оказалось несколько зеркальных стен и множество кованых изделий в стиле арт-деко. Интерьеры были оформлены в светлых тонах и украшены картинами, включая портрет самого хозяина дома.

На обнародованном видео также можно увидеть уютную террасу в 15 квадратных метров, обширный сад и бассейн во дворе.

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