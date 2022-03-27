Даже животных кормят чужие люди: родная сестра Нагиева с трудом сводит концы с концами

62-летняя сестра Дмитрия Нагиева Наталья рассказала на шоу «Ты не поверишь!» канала НТВ, что еле сводит концы с концами. Она пыталась развить бизнес, спасая лошадей после жестокого обращения с ними, а также тех, кто был обречен на убой.
После ухода и восстановления животные занимались благородным делом – уже помогали людям. К Наталье приводили на ипотерапию ребятишек с тяжелыми формами ДЦП. Как говорит сестра артиста, занятия приносили очень хорошие результаты.
Но бизнес оказался нерентабельным, и его пришлось свернуть. Однако попрощаться с миролюбивыми животными она не смогла. Теперь добрые люди, узнавая в какой она оказалась ситуации, помогают ей кормами для лошадей.
А вот про помощь от брата у Натальи журналистам узнать не удалось, хотя известно, что он навещает свою родственницу под Санкт-Петербургом.
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