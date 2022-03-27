«Почти шоколадка»: Клава Кока похвасталась дубайским загаром, представ в бикини на пляже

Певица Клава Кока несколько дней провела под жарким солнцем Арабских Эмиратов.

Певица Клава Кока уже довольно продолжительное время отдыхает в Дубае, параллельно радуя своих поклонников фотографиями из красивых мест.

Клава Кока, обладающая прекрасной фигурой, пользуясь случаем, демонстрирует ее в бикини, делая кадры всякий раз приходя на пляж.

На этот раз Клава Кока похвасталась своим красивым морским загаром, представ в черном бикини на пляже.

«Ну, почти шоколадка», — доложила она подписчикам.

Публикацию Клава Кока сопроводила для наглядности красивым фото, на котором можно рассмотреть ее загорелое тело.

«Секси-бомбочка, пышные формочки», «Топ», «Невероятная какая», «Уф!», «Шоколадка ты наша», «Какая фигура, я не могу!» — отреагировали поклонники Клавы Коки на ее фото.

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