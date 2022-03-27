«Сделала маникюр веселый»: беременная сестра Фриске похвасталась модными ноготками

Все больше отечественных звезд выбирают нюдовый маникюр с короткими ноготками, отказываясь от наращивания и ярких оттенков.
Наталья Фриске не стала исключением. Сейчас сестра Жанны Фриске ожидает рождения дочки и, вероятно, поэтому украсила ногтевые пластины не только покрытием натурального цвета, но и наклейками в виде сказочных зверят.
«Сделала маникюр веселый себе», — написала в своем телеграме Наталья.
Ранее она поделилась со своими подписчиками рецептом вкусного риета, который делает из горбуши (можно консерву) и мягкого сыра. Не лишней в составе будет также зелень.
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