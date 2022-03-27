«Играла с 2010 года»: Ольга Бузова поздравила себя с Днем театра, напомнив всем, что она актриса

Бывшая участница и экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова построила головокружительную карьеру в шоу-бизнесе.

Кажется, она попробовала себя во всех возможных ипостасях – телеведущая, певица, дизайнер, автор книги, актриса, наконец.

Ольга Бузова в своем телеграм-канале вслед за другими знаменитостями поздравила коллег и саму себя с Днем театра. Теледива напомнила всем, что ее стаж работы на театральных подмостках больше десяти лет.

«Когда даже не понимаешь, какое сегодня число… 27 марта — Всемирный День театра. Всех, кто имеет к нему отношение, и себя поздравляю. Я уже играла в театре с 2010 года», — написала Ольга Бузова.

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Напомним, Ольга Бузова летом прошлого года выходила на сцену МХАТ имени Горького, из-за чего разразился жуткий скандал. Позже постановку с участием Бузовой сняли из репертуара.

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