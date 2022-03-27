«Полмашины затолкал под грузовик»: юморист «Кривого зеркала» уснул за рулем и попал в ДТП

Александр Морозов в борьбе за похудение чуть не погиб на дороге.

Артист Александр Морозов стал заложником одного образа или роли. Зрители привыкли видеть юмориста в костюме забавной пчелы. Однако знаменитости это не нравилось.

Именно поэтому Морозов стал худеть при помощи жестких мер. Одна из них провела к тому, что у Александра усилилось чувство сонливости в течение дня. Артист «Кривого зеркала» мог уснуть в самый неподходящий момент. Так случилось и в день аварии Морозова.

Александр Морозов стоял в пробке и уснул за рулем. Автомобиль актера сдвинулся с места. Морозов очнулся, почувствовав столкновение с другим легковым автомобилем. Александр перепутал газ с тормозом и влетел в грузовик вместе с другим автомобилем.

«Я машину впереди стоящую, полмашины затолкал под грузовик. Хорошо, что я человека не убил. Машина в хлам», — рассказал о страшной аварии Александр Морозов в эфире программы «Секрет на миллион» на канале НТВ.

Напомним, главным героем выпуска «Секрета на миллион» в этот раз стал Александр Семчев.

Смотрите также:

Еще более интересных роликов на нашем YouTube-канале.