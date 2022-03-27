Внучка Зинаиды Кириенко удивила гостей на вечере памяти бабушки

В день сороковин исполнительницы и актрисы Зинаиды Кириенко ее внучка Александра выступила в администрации президента.

На вечере памяти артистки с монологами вышли многие российские знаменитости, в том числе Никас Сафронов, Николай Дроздов, Заир Тутов и другие. Каково же было удивление гостей, когда внучка Кириенко запела, чтобы почтить память бабушки.

Старшая внучка Зинаиды Кириенко – Александра Тарасевская – спела несколько композиций. А песню «Под окном черемуха колышется» Саша исполнила а капелла.

Услышав голос Александры, гости стали плакать и говорить, как внучка похожа на свою бабушку. Сама Тарасевская отметила, что мечтает пойти по стопам знаменитой родственницы. Внучке Кириенко 22 года. Девушка учится в Российском экономическом университете им. Плеханова. Но второе высшее надеется получить в актерском институте. Сообщает 7days.

Бабушка Саши тоже училась актерскому ремеслу, но при этом не расставалась с пением.

Напомним, ранее сын Зинаиды Кириенко рассказал, как будет поделено наследство артистки.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.