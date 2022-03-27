«Романтика и свежие эмоции»: почему Малькова стала счастливее после ухода мужа к Макеевой

Не утихают страсти в семействе Мальковых, которое стало известно благодаря любовному треугольнику с известной актрисой Анастасией Макеевой. Ее нынешний теперь муж Роман Мальков бросил Светлану Малькову с четырьмя детьми ради своей возлюбленной.

В настоящий момент Светлана переехала в Америку со своими наследниками и новым бойфрендом, намекая на то, что ожидает еще одного малыша.

«В июле 2020 года, спустя 16 лет брака, я услышала фразу, которую даже не могла представить, что когда-либо услышу от бывшего мужа: «Как раньше уже не будет. Я не вернусь. Детям так будет лучше». Я не поняла сначала в чем дело? Была семья, и нет семьи. Потом уже все стало понятно», — написала Светлана в личном блоге.

При этом блогер Лена Миро уверена, что уход Романа Малькова из семьи ей стоить расценивать однозначно – он пошел ей на пользу.

«Не нравится Светке старый мужик, будет новый! Тут тебе и счастье, и романтика, и свежие эмоции, и бабочки с последующим ребеночком в животе. А как там Макеева поживает? Что у нее в активах? Перечисляю. У Насти имеется: герб фамильный — 1 штука, плиточник Мальков с дешевыми зубами и собственной родовой программой, в которую Настя, по ее словам, вошла. Я бы даже сказала, вбежала, роняя на ходу тапки», — написала в своем «ЖЖ» Миро.

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