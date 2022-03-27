Умерла создательница мультфильмов про Винни-Пуха Виолетта Колесникова

Аниматор много лет работала на киностудии «Союзмультфильм».

На 84-м году жизни умерла российский аниматор и педагог Виолетта Колесникова. Знаменитость работала над самыми любимыми мультфильмами студии «Союзмультфильм».

В субботу, 26 марта, не стало Виолетты Павловны. Колесникова трудилась над созданием многих анимационных фильмов. Таких, как «Винни-Пух», «Возвращение блудного попугая», «Бременские музыканты» и «Тайна Третьей планеты».

Об этом сообщили в Школе-студии «ШАР», где преподавала Колесникова:

«Ушла из жизни дорогая Виолетта Павловна Колесникова, педагог школы-студии «ШАР», заслуженный художник РСФСР, легендарный аниматор и один из самых опытных, любимых и незаменимых педагогов нескольких поколений аниматоров в России».

Также о смерти художницы-мультипликатора сообщила студия «Союзмультфильме» в своих социальных сетях.

«Ушла из жизни Виолетта Колесникова, аниматор и педагог, более тридцати лет жизни посвятившая работе на киностудии «Союзмультфильм». Помним, благодарим, выражаем глубочайшие соболезнования близким и родным мастера», – было сказано в некрологе студии.

Отметим, Виолетта Колесникова родилась 24 августа 1938 года. Она проработала на студии «Союзмультфильм» более 30 лет: с 1959 по 1990 гг. На счету работ Колесниковой числится 100 анимационных фильмов. Например, «Чиполлино», «Баранкин, будь человеком!», «Песенку мышонка»,«Котенок по имени Гав», «Возвращение блудного попугая», «Тайна третьей планеты» и «Голубой щенок».

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