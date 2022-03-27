Закутала в белое: Алена Рапунцель предстала с новорожденным сыном на руках

Бывшая участница проекта «Дом-2» Алена Рапунцель позиционирует себя, как заботливая молодая мамочка.

В эти дни она погружена в заботы о новорожденном сыне. Алена Рапунцель рассказывает поклонникам, что кормит ребенка грудью, а сейчас пытается помочь крохе избавиться от колик в животе.

В своем телеграм-канале Алена Рапунцель часто делится фото и видео с участием малыша.

На этот раз Алена Рапунцель предстала с новорожденным сыном на руках. Алена укутала его в белый конвертик, чтобы ему было тепло и уютно дома.

Напомним, Алена Рапунцель во второй раз стала мамой две недели назад. Малыш Рапунцель и ее мужа Ильи Семина появился на свет 14 марта в одной из московских клиник.

Он стал вторым ребенком Алены Рапунцель, которая воспитывает трехлетнего сына Богдана от отношений с экс-участником «Дома-2» Ильей Яббаровым.

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