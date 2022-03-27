«Это что за копыта?»: Лиана Шульгина удивила ботинками на очень высокой платформе

Жена предпринимателя и младшего сына певицы Валерии показала, в чем ходит ранней весной. Лиана Шульгина выбрала броскую обувь на каблуках.

Лиана не отличается модельным ростом. Однако на высокой платформе Шульгина зрительно удлинила стройные ноги. Узкие джинсы цвета мокрого асфальта также сделали жену Арсения Шульгина еще выше.

Недавно Шульгина сбросила пару килограммов и смело щеголяет с оголенным животом. Вот и к ботильонам на высокой платформе Лиана подобрала укороченный черный джемпер с узором «лапша». В качестве аксессуаров Шульгина выбрала большой сумку Louis Vuitton и ремень с золотой пряжкой Versace.

Поклонники Лианы по-разному отреагировали на наряд знаменитости:

«Это что за копыта?», «Классная сумка», «Образ просто супер».

Напомним, ранее Лиана Шульгина привела дочь на обед в ресторан. Примечательно, что наследница Селин вела себя, как взрослая. Малышка в нежно-розовом платье похвасталось роскошной шевелюрой.

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