Правильный перекус: как приготовить бутерброды с крем-сыром
Видео
Что можно сделать на балконе: три крутые идеи
Видео

Кокетливая шляпка и меховое боа: Лариса Гузеева напомнила, какой красоткой была в молодости

Популярная актриса и телеведущая Лариса Гузеева поделилась архивным снимком.

Кокетливая шляпка и меховое боа: Лариса Гузеева напомнила, какой красоткой была в молодости
Лариса Гузеева. Фото: Global Look Press

В это воскресенье, 27 марта, отмечается День театра. Знаменитости считают своим долгом отметить этот день публикациями в микроблогах.

Известная актриса и телеведущая Лариса Гузеева разместила в соцсети архивный снимок, на котором предстала в образе роковой красотки. Судя по всему, это кадр из спектакля.

На фото Лариса Гузеева позирует в кокетливой черной шляпке, закутавшись в белое меховое боа.

«Причастных — с Днем театра», – подписала снимок Лариса Гузеева.

Поклонники восхитились утонченной красотой юной Ларисы Гузеевой, сделав комплименты своему кумиру.

Лариса Гузеева в молодости
Лариса Гузеева в молодости. Фото: соцсети

«Вот настоящая леди, теперь таких не производят», «Очень красивая Гузеева. Утонченная красота», «Имела удовольствие смотреть спектакль с вашим участием «Пять вечеров». Благодарю за праздник, подаренный зрителю!» — отозвалась аудитория Ларисы Гузеевой.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

архивное фотоДень театраЛариса ГузееваЛариса Гузеева фото