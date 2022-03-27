Кокетливая шляпка и меховое боа: Лариса Гузеева напомнила, какой красоткой была в молодости

В это воскресенье, 27 марта, отмечается День театра. Знаменитости считают своим долгом отметить этот день публикациями в микроблогах.

Известная актриса и телеведущая Лариса Гузеева разместила в соцсети архивный снимок, на котором предстала в образе роковой красотки. Судя по всему, это кадр из спектакля.

На фото Лариса Гузеева позирует в кокетливой черной шляпке, закутавшись в белое меховое боа.

«Причастных — с Днем театра», – подписала снимок Лариса Гузеева.

Поклонники восхитились утонченной красотой юной Ларисы Гузеевой, сделав комплименты своему кумиру.

«Вот настоящая леди, теперь таких не производят», «Очень красивая Гузеева. Утонченная красота», «Имела удовольствие смотреть спектакль с вашим участием «Пять вечеров». Благодарю за праздник, подаренный зрителю!» — отозвалась аудитория Ларисы Гузеевой.

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