Покинувшая Россию Ксения Собчак озвучила дату своего появления в Москве

Светская львица Ксения Собчак анонсировала свое выступление на форуме в столице.

Известная журналистка и светская львица Ксения Собчак уже месяц, как покинула Россию на фоне событий, происходящих в мире.

По некоторым данным, звезда находится в Израиле. При этом Ксения Собчак продолжает активно вести телеграм-канал и общаться со своей аудиторией в Сети.

Ксения Собчак дала понять, что намерена появиться в России, чтобы выступить в Москве на форуме, который пройдет 23 и 24 апреля.

«Я уже во второй раз участвую в ежегодном форуме «Грани личного бренда» — это трехдневное мероприятие в Москве. В этом году я открою второй день форума и в своем выступлении поделюсь опытом о том, как продвигать личный бренд в YouTube. На форуме рассмотрят успешные кейсы разных проектов, расскажут, как привлечь аудиторию и создать эффективную рекламу», — сообщила Ксения Собчак.

Правда, она не уточнила, будет ли выступать оффлайн или же выйдет на связь по Интернету.

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